Son dakika… Corona KKTC’de ilk kez can aldı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman vatandaşı Bruno Gaffiend Jabusch yaşamını yitirdi. Jabusch’un ölümü KKTC’deki ilk corona virüsü can kaybı olarak kayıtlara geçti.
Alman turistin kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
KKTC’de dün 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'dır” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)