Son dakika… Corona nihayet bitti: Yeni normal Avrupa’da başladı

Avrupa’da aşama aşama başlayan yasakların gevşetilmesi ve kaldırılması süreci bugün resmen hız kazandı. Avrupa’nın birçok ülkesinde uluslararası seyahatler hariç hayatın her alanında yaşam “yeni normale” dönmeye başladı. “Yeni normal” hayatta, mesafeli, maskeli ve belirlenen sınırlar içerisinde yaşanıyor.

ALMANYA: Restoranlar ve cafeler Kuzey Ren Vestfalya ile bazı eyaletlerde açıldı. Bazı eyaletler hafta içinde, bazıları cuma günü, bazıları da haftaya açıyor. Barlar, diskotekler, düğün salonları ve oteller bekliyor. Spor salonları açıldı, oteller ay sonunda açılacak. Sadece alışverişte ve toplu taşımada maske şartı var.

İSVİÇRE: Çocuk yuvaları, okullar, restoranlar, müzeler ve alışveriş merkezleri açıldı. Beş kişiye kadar spor yapılabilecek. Hijyen kuralları ve mesafe kuralı şart. Mümkünse bir süre daha evden çalışılacak. Sinema, gazino, yüzme havuzları, spor salonları ve kamp yapma yerleri kapalı. Maske mecburiyeti yok, mesafe şart.

BELÇİKA: Haftalardır süren yasaklar, sadece hijyen kurallarına uyma şartıyla iyice yumuşatıldı. Bir eve dört kişi misafirliğe gidebilecek. Bu ziyaret, sadece aynı aileye yapılabilecek. Mesafe kuralı geçerli.

FRANSA: Yazılı gezme izni şartı bitti. Spor, yürüyüş serbest. Evden 100 kilometreden fazla uzaklaşacak birinin, geçerli gerekçe sunması gerekiyor. Geçen haftaya kadar mesafe 1 kilometreydi. Paris metrosu, işveren yazısıyla kullanılabiliyor. Toplu taşımada maske şart. Dükkanlar açılıyor, restoran ve barlar sonra.

OKULLAR DÖNÜŞÜMLÜ OLACAK

HOLLANDA: İlkokullar açılıyor. Önce her gün çocukların yarısı gidecek. Dönüşümlü okul olacak. Çocuk yuvaları ve kütüphaneler, kuaförler, güzellik ve masaj salonları açılıyor. Bireysel sporlar yapılıyor, sadece 1.5 metre kuralı var.

DANİMARKA: Alışveriş merkezleri, küçük dükkanlar açıldı. Profesyonel spor aktiviteleri seyircisiz yapılacak. Almanya sınırı 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

İNGİLTERE: Bugün kurallar yumuşadı. İsteyen artık evden çalışmak yerine, iş yerine gidebilecek. Mesafeye uymak koşuluyla, isteyen istediği kadar aile bireyleriyle dışarı çıkabilecek. 1 Haziran'da okullar ve dükkanlar açılacak.

KOMŞUDA TÜM MAĞAZALAR AÇILDI

YUNANİSTAN: İkinci dalgayla, tüm mağazalar, dükkanlar açıldı. Çalışanların üçte biri, iş yerlerine gidebilecek, orada çalışabilecek. Lise son sınıf öğrencileri okula gidip sınavlara girebilecek.

ÇEKYA: Alışveriş merkezleri, dükkanlar açıldı. İki aydan beri ilk kez kuaför ve berberlere gidildi. Maske ve mesafe şart. Müzeler, tiyatrolar, galeriler, konser salonları ve sinemalar açıldı. En fazla 100 kişi bir arada olabilecek. 100 kişiyi aşmamak şartıyla düğün, spor ve ibadet olası. ,

İSPANYA: Salgından en çok etkilenen ülke, dikkatli ve her bölgesi farklı uygulamalarla yasakları gevşetti. Turistlerin yoğun gittiği Mayorka gibi yerlerde oteller, restoran ve barlar açıldı. Katalonya, Valencia’da da yasaklar gevşetilirken işletmeler açılmaya başladı. Madrid ve Barcelona'da maske ve mesafe kurallı, sınırlı dışarı çıkışa devam ediliyor.