Son dakika… Corona pençesindeki komşuda bomba gelişme…

İran’da corona virüsü tanısı koyulan hasta sayısı 80 bine yaklaşırken, Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bine merdiven dayamış durumda…

İran Sağlık Bakanlığı Danışmanı Alirıza Vahapzade’nin son açıklamasına göre; ülkede dört gün üst üste ölü sayısı 100’ün altında gerçekleşti.

Vaka sayısı ise tek bir günde 3 bin 100’ü aşkın tanının koyulduğu 30 Mart’ın çok uzağında seyrediyor.

İstatistik sitesi ‘worldometers’ın verilerine göre; İran’da 54 bin 64 hasta iyileşti, aktif vaka sayısı ise 20 bin 472 olarak kayıtlara geçti.