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Son dakika… Corona pençesindeki komşuda bomba gelişme…

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İran'da sıcak gelişme... Rus Sputnik yayın kuruluşu, İran'da düşük risk grubundaki işletmelerin faaliyete başladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
09:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona pençesindeki komşuda bomba gelişme…

İran’da corona virüsü tanısı koyulan hasta sayısı 80 bine yaklaşırken, Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bine merdiven dayamış durumda…

İran Sağlık Bakanlığı Danışmanı Alirıza Vahapzade’nin son açıklamasına göre; ülkede dört gün üst üste ölü sayısı 100’ün altında gerçekleşti.

Vaka sayısı ise tek bir günde 3 bin 100’ü aşkın tanının koyulduğu 30 Mart’ın çok uzağında seyrediyor.

İstatistik sitesi ‘worldometers’ın verilerine göre; İran’da 54 bin 64 hasta iyileşti, aktif vaka sayısı ise 20 bin 472 olarak kayıtlara geçti.

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Son güncelleme: 10:00 18.04.2020
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