Son dakika… Corona salgınını umursamadılar herkesin ortasında…

Dünya çapında 1 milyon 856 binden fazla insanda tespit edilen ve 114 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı İngiltere’de devam eden kayıtsızlık hafta sonunda çekilen görüntülerle tekrar kanıtlandı…

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın karşısındaki yeşil alanda önceki gün çekilen görüntülerde, bir çift herkesin ortasında sevişirken görülüyor.

Cumartesi günü havanın da güzel olmasıyla birlikte birçok İngiliz sokağa çıkıp yürüyüş ve egzersiz yaparken, St. James’s Park’ta uzanan bir çift etraftaki çocuklu ailelere ve spor yapan insanlara aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

Birdcage Walk’taki kaldırımların hemen yanında sevişen çifti yoldan geçenler polislere şikayet etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun’a konuşan görgü tanıkları, “Kraliçe bunu görse öfkeden deliye dönerdi. Buckingham Sarayı’nın gölgesinde tavşan gibi davrandılar” yorumunu yaptı.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis çifti kovmak ya da gözaltına almak yerine, “Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun” diye uyarıda bulundu. Yaşananları telefonunun kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki bir bisikletçi, “15 dakika boyunca seviştiler ve daha sonra kadın adamın üzerine çıkarak cinsel ilişkiye girdiler. Ben doğrudan onlara baktım ama hiç rahatsız olmadılar. Sonra da onları kameraya çektim” dedi.