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Son dakika… Corona salgınının merkezinden şaşkınlık yaratan karar

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen ve Mayıs ayının büyük bir bölümünde günlük vaka sayısının 10 binin altına nadiren inen Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Moskova'da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
14:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona salgınının merkezinden şaşkınlık yaratan karar

476 binden fazla vakanın görüldüğü ve 5 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Rusya’da corona virüsüyle ilgili yeni bir karar alındı.

Rus haber ajansı Tass, Moskova Belediyesi’nden yetkililerin açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyurdu. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada, başkent Moskova’da 9 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması, dijital izin alma sistemi ve belirli saatler arasında dışarı çıkma uygulamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamada cafe ve restoranların 16 Haziran’dan itibaren açık alanda açılabileceği ve müşteri ağırlayabileceği de vurgulandı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin kişisel internet sitesi üzerinden bir duyuru yaptı. Sobyanin, bu ay içerisinde başkentteki bütün sıkı yasakların kaldırılacağını açıkladı. Sobyanin, veteriner ve güzellik salonlarının 9 Haziran’dan itibaren, müze ve açık alana sahip cafelerin 16 Haziran’da, spor salonları ve restoranların ise 23 Haziran’da açılacağını duyurdu.

Corona Haber Moskova Rusya son dakika
Son güncelleme: 15:09 08.06.2020
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