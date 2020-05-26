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Son dakika… Corona skandalı sonrasında devlet bakanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in corona virüsü yasaklarını yok sayarak başka bir şehre gitmesinin yankıları sürüyor... Bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.

Sozcu.com.tr
11:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona skandalı sonrasında devlet bakanı istifa etti

İngiltere’de gündem Başbakan Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings’in corona virüsü yasaklarını yok sayarak şehirlerarası yolculuk yapması…

İngiliz kamuoyu tarafından çifte standart uygulandığı gerekçesiyle eleştirilen Cummings’in istifa etmemesi üzerine Londra’da sıcak bir gelişme yaşandı. Boris Johnson’ın savunduğu Cummings’in görevinden ayrılmamasına tepki gösteren devlet bakanı Douglas Ross bugün istifa kararı aldığını duyurdu.

Ross, Johnson’ın gerekli hamleleri yapamadığını söyleyerek bir tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. Kabinede yer almayan bakan olarak çalışan Ross açıklamayı bir mektup ile yaptı.

Corona İngiltere istifa son dakika
Son güncelleme: 11:47 26.05.2020
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