Son dakika… Corona tedavisinde umut veren yöntem: Kan sulandırıcılarla hayatta tutuyorlar

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürüyor. Hastaları hayatta tutabilmek için çok sayıda mevcut ilacın tedavide etkisi olup olmadığı araştırılıyor.

Corona virüsünün en çok ölüme yol açtığı ülke olan ABD’den umut verici bir açıklama geldi. Mount Sinai Hastanesi uzmanları, kan sulandırıcı ilaçların corona hastalarının tedavisinde işe yaradığını öne sürdü.

2 BİN 700 HASTA İNCELENDİ



Dr. Valentin Fuster öncülüğündeki ekip, hastanelerine başvuran 2 bin 700’den fazla hasta üzerinde incelemelerde bulundu. Hastalarda bir aşamadan sonra yapılan testlerde kan pıhtılaşması olduğunu belirleyen Fuster ve ekibi, bu durumun hastaların ölümüne yol açtığını savundu.

Fuster, “Şu ana kadar 75 otopsi yaptık. Şüphe yok ki pıhtılaşma bir problem. Akciğerlerle başlıyor, böbrekler, kalp ve beyine kadar ulaşıyor” dedi.

DURUMU AĞIR OLANLARDA İŞE YARADI



Söz konusu tespitin ardından kan sulandırıcı ilaçların denemelerinin başladığını aktaran Fuster, “Antitrombotik verilen hastalarda, verilmeyen hastalara göre daha iyi sonuçlar elde edildi” diye konuştu.

Özellikle durumu ağır olan ve solunum desteği alan hastalarda bu uygulamanın denendiğini belirten Fuster, “Çalışma henüz başlangıç aşamasında. Hangi hastaya ne tür ilaç ve ne kadar doz verilmesi gerektiği gibi konularda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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