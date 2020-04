Son dakika… Corona teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı: Yeni açıklama geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu ile güncel bilgi kamuoyu ile paylaşıldı. Reuters’a konuşan iki kaynak Johnson’ın sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Pazartesi gecesi yoğun bakıma alınan Johnson’a oksijen maskesi verilmiş ve Downing Street, Londra’daki hastanede semptomların kötüleşmesi sonrasında önlem olarak bu adımların atıldığını açıklamıştı.



Dünya liderleri de Johnson’a iyi dilek mesajlarını duyurdu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Sevgili dostum Boris Johnson’a iyi dileklerimi sunuyorum. Japonya halkı bu zor gününde İngiliz halkıyla birlikte olacaktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Boris Johnson’ın iyileşeceğinden dolayı umudu olduğunu söyledi. Trump, “Boris Johnson’ın virüsle savaşında ulusumuzun iyi dileklerini gönderiyorum. Bütün ABD’liler onun için dua ediyor. O benim bir arkadaşım ve bir beyefendi ve harika bir lider” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter üzerinden Johnson’a iyi dileklerini sundu. Modi, “Başbakan Johnson, biraz daha dayanın, sizi hastaneden çıkmış ve sağlığına kavuşmuş olarak görmek istiyorum” dedi.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Haziran 1964 yılında Amerika'da doğdu. Osmanlı’nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal’in torunu olan Stanley Johnson’ın oğlu olan Boris Johnson, Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazetecidir.

Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra The Times’ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph’a geçti. 1999’da The Spectator’da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti’nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron’un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.