Son dakika… Corona virüs ile ilgili çarpıcı örnek: Bir kente yasak geldi, diğerine gelmedi: Sonuç korkutucu

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra 7 binden fazla insanı öldüren ve toplamda 185 binden fazla insanı hasta eden corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri İtalya… Çin ve İran ile birlikte en çok ölümün olduğu ve vaka sayısının 27 binleri geçtiği İtalya’daki bir detay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.



İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, İtalya’nın kuzeyindeki iki kent Bergamo ve Lodi’de 3 gün arayla corona virüsü tespit edildiğini hatırlatarak, “COVID-19, önce Bergamo’ya geldi daha sonra 64 kilometre güneydeki Lodi’ye ulaştı. Lodi, corona virüsü gelir gelmez kenti kapattı, Bergamo kapatmadı. Bergamo’da 2500’den fazla vaka varken, her gün yeni vaka sayısı da artıyor. Lodi’de ise 1200 vaka var ve artış eğrisi yumuşadı” yorumunu yaptı.



İtalya’daki meslektaşlarıyla birlikte çalışan Oxford Üniversitesi’nde görevli demograf Melinda Mills, “Bu iki örnek karşımıza doğal deneyler olarak çıkıyor. Lodi, Bergamo’dan çok daha önce şehri kapattı. Sosyal olarak mesafe bırakmak işe yaradı. Lodi başarılı bir şekilde ‘kırmızı bölge’ yarattı ve çok sayıda test yaptı. Kimin hastalığı getiren hasta olduğunu tespit ettiler, salgının nerede arttığını anladılar ve orayı izole ettiler. Onlardan öğrenebileceğimiz bir şeyler var” dedi.