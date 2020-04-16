Corona virüsü Afrika’da da etkisini göstermeye başladı

Dünyada panik yaratan corona virüsü resmi verilere göre 210 ülkede tespit edilirken, salgının en az etkilediği bölgelerden biri olan Afrika kıtasından da kötü haberler gelmeye başladı…

Salgının merkez üssü zaman içinde Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da Amerika kıtasına sıçramış ve yaşamı felç etmişti. Salgının başladığı günden beri corona virüsünün az görüldüğü Afrika’da ise gelen güncel veriler vaka sayısının ve ölüm sayısının hızla arttığını gözler önüne seriyor.

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İlk corona virüsü vakasını 27 Şubat’ta tespit eden Nijerya’da seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Afrika’da şu an resmi verilere göre en çok vakanın olduğu ülke ise Fildişi Sahilleri. Resmi rakamlara göre şu an Fildişi Sahilleri’nde 638 vaka var.

Gana’da corona virüsü testi sayısı resmi olarak 35 bin seviyelerindeyken, Nijerya’da bu oran 5 bin seviyesinde kaldı. Lagos’ta da corona virüsü testleri sadece yakın zamanda ülkeye giriş yapan bireylerde ya da sağlık durumu kötü olan hastalara uygulanıyordu.

Özellikle bölgede corona virüsü testinin yaygınlaşması ile birlikte Afrika genelinde vaka sayısının daha da artacağını öngören uzmanlar, oksijen desteği yüzünden her yıl binlerce insanın öldüğü bölgede corona virüsünün etkisinin daha da sert olacağını aktardı.