Son dakika… Corona virüsü alarmı! ABD ve İngiltere’den peş peşe kötü haberler

ABD'de corona virüsü salgını nedeniyle ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda federal afet ilan edildi.

Corona virüse bağlı ölümlerde dün ABD, İtalya’yı geçmişti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin corona virüsü raporuna göre, ABD’de son 24 saat içinde 1831 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bini aştı.

Önceki gün 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı da 530 bini geçti.

Salgının merkezi konumundaki New York’ta can kayıplarında çok az bir azalma gözlenirken, eyalette yıl sonuna kadar okulların kapatılmasına karar verildi.

İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Avrupa’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen beşinci ülke olan İngiltere’den de kötü haberler geldi. Ülkede son 24 saat içinde 737 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 10 bin 612 oldu.

İngiltere’de de bir gün içinde 5 bin 288 yeni vaka teyit edildi. Ülkede vaka sayısı 84 binin üzerine yükseldi.

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