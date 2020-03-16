Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme: Bugün başladı

ABD'nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press, bugünden itibaren corona virüsü aşısı için hastalar üzerinde çalışmaların başlayacağını duyurdu. Seattle'daki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde başlayacak çalışmaları Ulusal Sağlık Enstitüsü fon veriyor.

Sozcu.com.tr
09:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme: Bugün başladı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Önceki günlerde Kanada ve Çin’den gelen aşı açıklamalarının ardından ABD’li yetkililer bugün corona virüsünü engellemeye yönelik geliştirilen aşıların klinik deneme sürecinin bugün başlayacağını açıkladı.

Associated Press’in hükümetten kaynaklara dayandırdığı gelişmede çalışmaların bugün başlayacağı belirtildi. Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşecek çalışmalara Ulusal SağlıK Enstitüsü’nün fon verdiği belirtildi. Klinik testlerin ardından potansiyel bir aşı için 1 yıl ile 18 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten yetkililer, 45 genç ve sağlıklı gönüllü üzerinde deneylerin başlayacağını duyurdu.

Uzmanlar, aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için bu çalışmayı yaptıklarını açıklarken, “Gönüllülerin hasta olmasının ihtimali yok çünkü bu aşılarda virüs yok. Amaç sadece aşıların korkutucu yan etkisi olmadığını göstermek, daha büyük kapsamlı testler yapılmasının önünü açmaktır” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERKanadalı bilim insanlarından corona virüsü başarısı: İzole ettilerKanadalı bilim insanlarından corona virüsü başarısı: İzole ettiler
ABD Corona Haber Sağlık son dakika
Son güncelleme: 10:02 16.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more