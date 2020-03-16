Son dakika… Corona virüsü aşısı ile ilgili flaş gelişme: Bugün başladı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Önceki günlerde Kanada ve Çin’den gelen aşı açıklamalarının ardından ABD’li yetkililer bugün corona virüsünü engellemeye yönelik geliştirilen aşıların klinik deneme sürecinin bugün başlayacağını açıkladı.

Associated Press’in hükümetten kaynaklara dayandırdığı gelişmede çalışmaların bugün başlayacağı belirtildi. Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşecek çalışmalara Ulusal SağlıK Enstitüsü’nün fon verdiği belirtildi. Klinik testlerin ardından potansiyel bir aşı için 1 yıl ile 18 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten yetkililer, 45 genç ve sağlıklı gönüllü üzerinde deneylerin başlayacağını duyurdu.

Uzmanlar, aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için bu çalışmayı yaptıklarını açıklarken, “Gönüllülerin hasta olmasının ihtimali yok çünkü bu aşılarda virüs yok. Amaç sadece aşıların korkutucu yan etkisi olmadığını göstermek, daha büyük kapsamlı testler yapılmasının önünü açmaktır” ifadesini kullandı.