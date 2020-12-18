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Son dakika… Corona virüsü aşısı olmayana ceza geliyor

"Ekonomik kriz corona virüsünden daha çok can alır" diyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yönettiği Brezilya'da tartışma yaratan bir karar alındı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, corona virüsü aşısı olmayanlara cezai uygulamalar yapılmasının önünü açtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:36, 18/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü aşısı olmayana ceza geliyor

7.1 milyondan fazla insanın corona virüsü olduğu Brezilya’da tartışma yaratan bir karar alındı… Brezilya Yüksek Mahkemesi, corona virüsü aşısını yaptırmayanlara ceza verilmesinin önünü açan kararı duyurdu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, aşı olmanın zorunluluk olması gerektiğini duyururken bunun zorla uygulanmaması gerektiğini de altını çizdi. ABD, Hindistan ve Rusya ile birlikte corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen ve 184 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Brezilya’da Yüksek Mahkeme’nin aldığı karar kafaları karıştırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları aşı olmayanlara para cezası kesileceğine dair iddialarda bulunurken Yüksek Mahkeme Yargıcı Ricardo Lewandowski, “Aşı olmayanlar bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Örneğin bazı etkinliklere katılamayabilirler ya da bazı belirli yerlere ve lokasyonlara gidemeyebilirler” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:34,