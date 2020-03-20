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Son dakika… Corona virüsü bir aileyi yok etti: Dört kişi öldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ABD'de 217 kişi yaşamını yitirirken, New Jersey'de yaşayan bir ailenin dört ferdi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
07:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü bir aileyi yok etti: Dört kişi öldü

Corona virüsünün etkisini gösterdiği ABD’de bir aile neredeyse yok oldu… Resmi rakamlara göre 14.340 aktif vakanın olduğu ve 217 kişinin de yaşamını yitirdiği ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Fusco ailesinin dört ferdi arka arkaya yaşamını yitirdi.

Geçen hafta Rita Fusco-Jackson yaşamını yitirirken, çarşamba günü kardeşi Carmine Fusco’nun ölüm haberi geldi. Çarşamba akşamı ise ailenin annesi Grace Fusco 73 yaşında yaşamını yitirdi.

11 çocuğu olan Grace Fusco’nun 10 Mart’ta ailesiyle büyük çaplı bir ev buluşmasında bir araya geldiği ve burada çocuk ve torunlarıyla hasret giderdiği açıklanırken, bugün aynı ailenin üyesi Vincent Fusco yaşamını yitirdi.

Ölen kardeşlerin kuzeni olan Vincent Fusco’nun tedavi gördüğü Freehold’daki CentraState Medical Center isimli hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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ABD aile Çarşamba Çin Çocuk Corona Dünya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 07:51 20.03.2020
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