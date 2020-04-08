Son dakika… Corona virüsü bu gen yüzünden gençleri öldürüyormuş

Dünya çapında 209 ülke ve bölgede 1.4 milyondan fazla insanı hasta eden ve 82 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı…

Salgının yayılmasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda gündeme gelen, “Corona virüsü sadece yaşlıları öldürüyor” iddiasını çürütecek birçok gelişme yaşandı. Sadece İngiltere’de 13 yaşındaki bir çocuk, 19 yaşındaki bir şef ve 21 yaşındaki bir insan yaşamını yitirirken, dünyanın farklı lokasyonlarından da benzer haberler geldi.

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Fakat ABD medyası, corona virüsünün sağlıklı ve genç insanları neden ve nasıl öldürdüğüne dair bilimsel iddiaları ortaya attı. CNN’e konuşan nörocerrah Dr. Sanjay Gupta, corona virüsünün gençleri öldürmesinin arkasındaki nedenin genler olduğunu söyledi. Gupta, “Bir olasılık ACE2 isimli gendeki değişiklik olabilir. CE2 enzimleri akciğerdeki ve hatta kalpteki hücrelerin dışına yapışabilir” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli olan ABD’li doktor Philip Murphy, bu konu ile ilgili saygın bilim dergilerinden Science’a kapsamlı bir makale yazdı. Murphy, ACE2 genindeki değişikliklerin, virüsün hücreye girip çıkmasına etki edebileceğini duyurdu.