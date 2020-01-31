Son dakika… Corona virüsü: Dünya alarmda, acil durum ilan edildi! Ölü sayısı hızla artıyor

Dünya son yılların en büyük sağlık krizlerinden biriyle karşı karşıya… Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa’ya da yayılan corona virüsü nedeniyle küresel çapta “olağanüstü hâl” ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum ilan edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada temel nedenin Çin’de değil diğer ülkelerde yaşananlar olduğunu söyledi.

Ölümcül corona virüsünün sağlık sistemi sağlam olmayan ülkelere yayılabileceği yolunda kaygı duyulduğu belirtiliyor. DSÖ, virüsün Çin dışında 18 ülkeye yayıldığını ve 98 vaka tespit edildiğini açıkladı. Fakat Çin haricinde virüsün görüldüğü diğer ülkelerde şimdiye dek ölümlü vakaya rastlanmadı.

CORONA TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDİ

Corona virüsü nedeniyle Türkiye de yoğun tedbirler alıyor. İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Aksaray’da corona virüsü alarmı verilmişti. Ancak yapılan tetkiklerde Çinli turistlerde ve bir Türk iş adamında corona virüsüne rastlanmadı.

İstanbul’daki vakada Büyükçekmece’den Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen iki Çinli turist, memleketlerine gönderilmişti. Bu iki Çinli turistin virüsün ortaya çıktığı Wuhan’dan geldikleri açıklanmıştı.

Öte yandan Kapadokya turu kapsamında Aksaray Sultanhanı ilçesine giden 10 Çinli turist ile şoför ve rehberin bulunduğu kafileden bir Çinli öksürük şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu

Bunun üzerine tüm kafile tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu ana kadar corona virüsü tanısı olan bir hastamız yok” açıklaması yapmıştı.

TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR

Ayrıca virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da yaşayan 32 Türk'ün tahliyesi yolunda karar çıktı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'de yaklaşık 6 bin Türk yaşadığını ve Wuhan'daki 32 Türk'ün tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçi Önen, Çin'de virüs kapan bir Türk vatandaşı olmadığını belirterek, 32 Türk'ün ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini ve karantina uygulaması yapılacağını açıkladı.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL…

Ölümlerin çoğu virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşandı. 60 milyon kişinin yaşadığı kente giriş çıkışlar bir süredir yasak.

Wuhan’da yaşayan binlerce yabancı uyruklu çalışan için de tahliye işlemleri başlatıldı. Türkiye’nin yanı sıra Britanya, Avustralya, Güney Kore, Singapur ve Yeni Zelanda’nın iki hafta içinde tüm vatandaşlarını Wuhan’dan çıkarıp karantinaya alması bekleniyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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