Son dakika… Corona virüsü gerilimi devam ederken, Soğuk Savaş uyarısı

Corona virüsünün çıktığı Çin ile salgının yeni merkez üssü haline gelen ABD arasındaki gerilim tırmanırken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi flaş bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının Çin’i eleştirmesinden ve suçlamasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Wang Yi, “ABD’deki bazı siyasi güçler Çin-ABD ilişkisini rehin aldı ve iki ülkeyi Soğuk Savaş’a sürükledi. Washington siyasi virüsten etkilendi” ifadesini kullandı.

Wang Yi, Çin’e yöneltilen şeffaflık suçlamalarını kabul etmediğini ve uluslararası bir ekip tarafından soruşturulmaya hazır olduklarını açıkladı.