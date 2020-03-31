Son dakika… Corona virüsü gölgesinde cinsiyetçi skandal

Dünya liderleri ve hükümetler dünya çapında neredeyse 800 bin insanı hasta eden corona virüsü ile mücadele kapsamında farklı önlemler alırken, Malezya’dan yapılan bir çağrı uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti.

Malezya hükümeti #WomenPreventCOVID19 (Kadınlar Covid-19’u durdurun) mesajıyla bir sosyal medya kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında evde kalan kadınların neleri yapması ve neleri yapmamasının dikte edilmesi uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Paylaşılan görsellerde kadınların evden çalışırken aynı işe gidiyormuş gibi giyinmesi ve makyaj yapması önerilirken, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda eşleriyle tartışmaması tavsiyesi veriliyor.

Malezya hükümetinin başlattığı kampanyada kadınların özellikle Asya’da çok popüler olan çizgi karakter Doraemon gibi konuşması da önerilirken, kadınların ev işlerini yapması ve erkeklerin de sadece “gerekli durumlarda” yardım etmesi isteniyor.

Bu sosyal medya kampanyasının yayınlanması kısa sürede tartışma yarattı… Çok sayıda kadın hakları örgütleri bu posterlerin hem erkekler hem de kadınlar için aşağılayıcı olduğunu söyledi.