Son dakika… Corona virüsü ilacında müthiş adım: Potansiyel var

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde abonelerine servis ettiği haberde, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın Covid-19’u yenebilecek bir ilaç geliştirme konusunda hızlı adımlar attığı öne sürüldü.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, “Elde edilen ilk veriler ışığında, bir ilaç adayının corona virüsü hastalarının iyileşmesine yardım edecek potansiyeli bulunduğu tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

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Şirketin hali hazırda piyasada bulunan bazı ilaçları üzerinde de denemelerin yapıldığı ve bunlarla bağlantılı olacak şekilde değişiklikler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Şirketin araştırmadan sorumlu yöneticisi Mikael Dolsten, “Şirket olarak Covid-19’la her cephede mücadele etmek istiyoruz. Klinik öncesi çalışmalar, bize geçmişte SARS için geliştirilen bir ilacın corona virüsü olan hastaları iyileştireceğine dair bir potansiyel olduğunu gösteriyor” dedi.