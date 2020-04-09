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Son dakika… Corona virüsü ilacında son viraj: 50 hastada denenecek

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 88 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Japonya'dan geldi. Japon Fujifilm, corona virüsü ilacı için çalışmaların ikinci faza geçtiğini ve 50 Covid-19 hastasında deneneceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
09:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü ilacında son viraj: 50 hastada denenecek

Corona virüsüne karşı laboratuvarlar, üniversiteler ve bilim insanları ilaç ve aşı için adeta zamanla yarışırken, Japonya’nın köklü şirketlerinden Fujifilm’den flaş bir açıklama geldi.

Geçen hafta, corona virüsünü 2 saat içerisinde yüksek bir doğruluk payıyla tespit edecek tanı kiti geliştirdiğini duyuran Fujifilm, Covid-19 hastaları için yeni bir ilaç geliştirildiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ABD’deki Covid-19 hastaları için geliştirilen grip ilacı Avigan’ın klinik testlerinde ikinci faza geçildiğini duyurdu. Şirket, “Brigham and Women’s Hospital, Massachusetts Genel Hastanesi, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 Covid-19 hastasında denemeler başlanacak” açıklamasını yaptı.

Fujifilm, 31 Mart’ta da Covid-19 hastaları için geliştirilen Avigan isimli ilacın Japonya’daki hastalar için klinik testinde 3’üncü faza geçildiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 09:15 09.04.2020
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