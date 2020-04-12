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Son dakika… Corona virüsü ile ilgili bomba iddia: Yarasa deneylerini ABD finanse etmiş

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı ülke Çin ve salgının merkez üssü haline gele ABD ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İngiliz medyasında yayınlanan bir haberde salgının kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneylerin ABD ve Çin tarafından finanse edildiği ileri sürüldü.

Sozcu.com.tr
15:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü ile ilgili bomba iddia: Yarasa deneylerini ABD finanse etmiş

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

DENEYLERİN FİNANSÖRÜ ABD
Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün Yunnan’ın 1.600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor. İngiliz medyasının yayımladığı iddialar arasında en çok dikkat çeken ayrıntı ise söz konusu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Corona virüsü (Covid-19) genomunun dizilimi, Yunnan’ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli olduğu ifade edildi.

LABORATUVARDAN SIZDI İDDİASI
Doğrulanmamış başka bir iddiaya göre de, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabildiği belirtiliyor. ABD’den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.

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Son güncelleme: 15:56 12.04.2020
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