Son dakika… Corona virüsü ile ilgili flaş rapor: 2022’ye kadar devam edecek

Corona virüsü ile mücadelede en önemli faktörlerden biri olan sosyal mesafe kuralı ile ilgili çarpıcı bir araştırma ABD’nin saygın kurumlarından Harvard Üniversitesi’nden geldi… Üniversite bünyesindeki Kamu Sağlığı Fakültesi’nde görevli bilim insanları sosyal mesafe kurallarının 2022’ye kadar devam edeceğini öngördü.

Bilim dergisi Science’ta yayınlanan araştırmada, “Sosyal mesafe oluşturmak 2022’ye kadar devam edecektir. Güney Kore ve Singapur’daki araştırmalarda mesafeyi korumanın sağlık sistemine binen yükü azalttığı tespit edildi. Covid-19 ortadan kalksa bile durum yakından izlenmeli çünkü 2024 yılının sonuna doğru salgın tekrar ortaya çıkabilir” yorumu yapıldı.