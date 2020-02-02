Son dakika… Corona virüsü ile ilgili korkutan iddia: Eğer doğruysa…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bütün dünyaya yayılan ve bugüne kadar 304 kişinin ölümüne sebep olan ve 14 binden fazla insanın da hastanede tedavi altına alındığı salgın hastalıkla ilgili bir iddia ortaya attı.

Gazeteye konuşan bazı kaynaklar Çin hükümetinin hastalık haberlerini ve bu konuda konuşan doktorlara baskı uyguladığını söyleyerek, “Hükümet duyulan utançtan ve bunun bir zafiyet olarak gösterilmesinden rahatsızdı ve bu hastalığın duyulmamasını istedi” açıklamasını yaptı.

Son yılların en büyük salgını olan ve son dönemin ticari ve kültürel olarak en aktif ülkelerinden biri olan Çin’de ortaya çıkmasının ve buna ek olarak hastalığın insandan insana bulaşmasının da çok önemli bir faktör olduğu corona virüsü ile ilgili Aralık ayında paylaşım yapan bir doktorun ceza aldığı da ortaya çıktı.

“POLİSLER KAPIMA GELDİ”

New York Times’a konuşan Doktor Li Wenliang, “Ben 30 Aralık gecesi bir sosyal paylaşım platformunda 7 hastasının karantina altına alındığını arkadaşlarımla paylaştım. Çin’de 2002 yılında patlak veren 800 kişinin ölümüne sebep olan SARS tekrar mı geliyor diye sordum. Gecenin bir yarısında Wuhan Sağlık Müdürlüğü’nden yetkililer neden böyle bir bilgi paylaştığımı sorarak beni azarladı ve 3 gün sonra da polisler kapıma gelerek uygunsuz davrandığıma dair bir kağıt imzalattılar” dedi.

Bölgede yaşayanlarla konuşan New York Times, ilk semptomların Aralık ayının ortasında ortaya çıktığını aktarırken, yetkililerin harekete geçmemesi dolayısıyla salgının büyük bir hızla bulaşarak yayıldığını yazdı. New York Times’ın haberinde, “Yetkililer kamuya açıklama yapmaktan çekindi. Bunda siyasi motivasyonun yeri büyük çünkü yetkililer Ocak ayında yapılan yıllık kongrelerine odaklanmak istiyorlardı. Dolayısıyla o zamanlarda bile sık sık enfeksiyon riski olmadığını söylüyorlardı” ifadesi kullanıldı.

Gazeteye konuşan yetkililer, “Hastalığın ilk belirtileri Aralık ayının başında kendini gösterdi. Fakat yetkililerin harekete geçmeye başladığı tarih 20 Aralık’tı. Bu tarihte hastalık korkutucu boyutlara ulaşmış ve bir tehdit olmaya başlamıştı” ifadesini kullandı.

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