Son dakika… Corona virüsü krizinde son durum! Ölü sayısı 15 bine dayandı

Corona virüsü salgının başladığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da, Avrupa’da başta İtalya ve İspanya’da olmak üzere ölü sayıları hızla artmaya devam ediyor.

Virüsle ilgili yaşanan öne çıkan son gelişmeler ise şöyle:

TACİZCİ YAPIMCIDA VİRÜS ÇIKTI

– Hollywood’u sarsan taciz ve tecavüz skandalları sonrası hakim karşısına çıkan ve hapis cezasına çarptırılan ünlü yapımcı Harvey Weinstein corona virüsüne yakalandı.

New York’ta cezaevinde tutulan 68 yaşındaki Weinstein’ın karantinaya alındığı öğrenildi.

– Dokuz yılı aşkın süredir iç savaşın ve şiddetin pençesinde olan Suriye’de de corona virüsü ilk kez ortaya çıktı.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, 20 yaşındaki bir kadında corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bu kişinin 14 gün boyunca karantina altına alınacağını duyurdu.

MERKEL KARANTİNADA

– Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz hafta kendisine aşı uygulayan doktorda corona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya girdi. Merkel’in evden çalışmaya devam edeceği öğrenildi. Ülkede iki kişiden fazla bir araya gelmek yasaklandı.

– Japonya’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Organizasyonun iptal edilmesi yönünde baskılar artarken, Kanada hiçbir sporcusunu göndermeyeceğini açıkladı. Yeni Zelanda da benzer bir karar alınabileceğini duyurdu.

İSPANYA’DA OHAL UZUYOR

– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülke genelinde karantina uygulaması için tüm vatandaşlarına hazır olmaları çağrısında bulundu.

– Virüsün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İspanya’da OHAL kararının 11 Nisan’a kadar uzatılma kararının gündemde olduğu belirtiliyor.

CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

Corona virüsünün en çok ölüme yol açtığı ülkelerdeki son durum ise şöyle:

İtalya: 59 bin vaka / 5 bin 476 ölü

Çin: 81 bin vaka / 3 bin 270 ölü

İspanya: 28 bin vaka / 1813

İran: 21 bin vaka / 1685 ölü

Fransa: 16 bin vaka / 674 ölü

ABD: 35 bin vaka / 457 ölü

Birleşik Krallık: 5 bin 600 vaka / 281 ölü

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