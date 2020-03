Son dakika… Corona virüsü: Lüks markalar tamamen kapandı

Corona virüsü salgınından vaka sayısına göre en çok etkilenen ülke ABD… Geçen hafta içinde Çin’i geride bırakarak 164 binden fazla corona virüsü vakası tespit edilen ABD’de turizm, taşımacılık, ticaret ve perakende ciddi darbe aldı.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, özellikle salgının en çok etkilediği New York’taki lüks mağazaların kepenklerini indirdiğini ve olası bir yağma ve soygun durumuna karşı nasıl hazırlıklar yaptığını çarpıcı fotoğraflarla okurlarına duyurdu.

New York’un popüler bölgesi SoHo’nun şık sokaklarında bulunan Fendi, Celine, Chanel gibi lüks markalar sadece kepenklerini indirmedi. Sokağa çıkma yasağı sonrasında olası bir soygun ve yağma olayına karşı kapılarını mühürledi ve bazıları camekan ve vitrinlerini özel sunta sistemlerle kapattı.

Fakat New York’taki bu dev şirketlerin bu önlemlere rağmen New York’taki suç oranları düştü… Okulların kapanmasının ardından New York Polis Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre geçen yılın aynı aylarına göre ağır suç oranı yüzde 17 azalırken, kapkaç oranı yüzde 31, şiddet oranı da yüzde 21 azaldı.