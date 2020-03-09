Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona virüsü nedeniyle Hamaney’in konuşması iptal edildi

İran'da Corona virüsü etkisini sürdürürken İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'den dikkat çeken bir karar geldi. Hamaney, Corona virüsü nedeniyle yeni yıl konuşmasını iptal etti.

22:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü nedeniyle Hamaney’in konuşması iptal edildi

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Hamaney’in konuşma için kutsal şehir Meşhed’e gitmeyeceği duyuruldu.

İran’da şimdiye kadar Corona virüsünden 237 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 22:21 09.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more