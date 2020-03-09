Son dakika… Corona virüsü nedeniyle Hamaney’in konuşması iptal edildi

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Hamaney’in konuşma için kutsal şehir Meşhed’e gitmeyeceği duyuruldu.

İran’da şimdiye kadar Corona virüsünden 237 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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