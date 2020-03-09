Son dakika… Corona virüsü nedeniyle Hamaney’in konuşması iptal edildi

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Hamaney&#8217;in konuşma için kutsal şehir Meşhed&#8217;e gitmeyeceği duyuruldu.. İran&#8217;da şimdiye kadar Corona virüsünden 237 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-virusu-nedeniyle-hamaneyin-konusmasi-iptal-edildi-5670055","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-virusu-nedeniyle-hamaneyin-konusmasi-iptal-edildi-5670055","pageType":"yazi","pageIdentifier":5670055,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Corona viru00fcsu00fc nedeniyle Hamaney&#8217;in konuu015fmasu0131 iptal edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5670055,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-virusu-nedeniyle-hamaneyin-konusmasi-iptal-edildi-5670055/","headline":"Son dakika&#8230; Corona viru00fcsu00fc nedeniyle Hamaney&#8217;in konuu015fmasu0131 iptal edildi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["\\u0130ran","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/09/iecrop/hamaney-iha-1_16_9_1583781473.jpg","author":"marar","dateCreated":1583781394,"datePublished":1583781394,"dateModified":1583781665,"info":"{"seo_news":"false"}"});