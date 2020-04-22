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Son dakika… Corona virüsü ölümleri 180 bini aştı

Dünyayı esareti altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşanan ölümler 180 bini aştı.

18:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü ölümleri 180 bini aştı

Corona virüsü istatistiklerine yer verilen worldometers internet sayfasındaki bilgilere göre, dünya genelindeki vaka sayısı 2 milyon 588 bin 283’e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ise 180 bin 013 olmuş durumda.

Virüse yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı ise 706  bin 423.

SIRALAMDA ABD BİRİNCİ

Corona virüsü vakası ve yaşanan can kayıpları göz önüne alındığında virüsten en çok etkilenen ülke virüsün ilk olarak görüldüğü Çin değil nüfusu 300 milyondan fazla olan ABD oldu.

ABD’de şu ana kadar 820 binden fazla vaka görülürken 45 binden fazla da can kaybı yaşandı.

ABD’yi 200 binden fazla vaka ve 21 binden fazla can kaybı ile İspanya izlerken, İtalya’da da ölümler 24 bini geçimiş durumda.

Vaka sıralamasında 183 binden fazla vaka ile üçüncü sırada bulunan İtalya’yı ise bir başka Avrupa ülkesi Fransa takip ediyor.

Ülkede şu ana kadar 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yapılan testler sonucunda 158 binden fazla vaka tespit edildi.

 

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Afrika Corona coronavirüs Dünya internet Sağlık son dakika
Son güncelleme: 18:40 22.04.2020
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