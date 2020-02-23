Son dakika… Corona virüsü paniği Avrupa’ya sıçradı: Evinizden çıkmayın

Corona virüsü Avrupa’da panik yaratmaya devam ediyor… Aralık ayında Çin’de başladıktan çok kısa bir süre sonra yayılan ve geçtiğimiz haftalarda Finlandiya, Almanya ve Fransa’da görülen corona virüsü İtalya’yı ayağa kaldırdı.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde panik: Ölü sayısı yine arttı, her gün 100 kişi yakılıyor iddiası

Dün gece İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bir açıklama yaparak corona virüsü vaka sayısının 79’a çıktığını ve iki İtalyan vatandaşının öldüğünü açıkladı.

Yetkililer ülkenin kuzeyindeki 10 kasabaya giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklarken, 75 yaşındaki emekli bir duvar ustası ile 78 yaşındaki bir adamın corona virüsünden dolayı yaşamını yitirdiğini duyurdu. Veneto’da 11 ve Lombardiya bölgesinde 39 olmak üzere toplam 50 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Reuters haber ajansı İtalya genelinde toplam 58 vaka görüldüğünü öne sürerken, salgının Milano kentine çok yakın olduğu belirtildi.



İtalya’da “olağanüstü önlemler” alındığı belirtiirken, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde yaşayan 50 bin kişiye “Evinizden çıkmayın” uyarısı yapıldı. İtalyan başbakan Conte, “Virüsün tespit ettiği alanlara girmek ya da buradan çıkmak gerekli izin belgeniz yoksa yasaklandı” dedi.

İtalya’da önlemler uyarınca okullarda eğitime ara verilirken bugün gerçekleşecek bazı Serie A futbol maçlarının da ertelendiği belirtildi. Gerekli görülmesi durumunda polise ve silahlı kuvvetlere güç kullanma yetkisi verdi.

Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan’da çıktıktan sonra 26 ülkeye sıçrayan corona virüsünde toplam 77.794 vaka görülürken 23 Şubat verilerine göre sadece Çin’de 2442 kişi yaşamını yitirdi. Bugün Çin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 82’si Wuhan olmak üzere 96 kişinin daha bir günde öldüğü belirtildi. Yetkililer dün 648 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Önceki gün bu rakam 397’ydi.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

İLGİLİ HABER Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili bomba 'yarasa' iddiası

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsü ile ilgili tepki çeken açıklama: Meğer öyle değilmiş...

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.