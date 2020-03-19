Son dakika… Corona virüsü paniği: İran’da ölüm artıyor, sebebiyse alkol

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başlayan corona virüsü dünya çapında yaklaşık 9 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu… 219 binden fazla insanda tespit edilen corona virüsünden Çin ve İtalya ile birlikte en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’dan acı bir haber geldi.



Uluslararası medya kuruluşlarının yerel basına dayandırdığı haberde salgının ülkede patlak vermesinin ardından geçen haftalarda ülkelerde alkol zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirenlerin 100’ü geçtiği belirtildi.



1100 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 binden fazla insanın da tedavi altına alındığı İran’da alkol kullanımı ve tüketiminin neredeyse corona virüsü kadar büyük bir etki yarattığı ortaya çıktı. Ülkenin yarı resmi haber ajansı ISNA sadece ülkenin güneyinde 61 kişinin alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdiğini aktardı.

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Bu rakam corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısından yaklaşık 5 kat daha fazla. Etemad gazetesinin haberinde ise alkol zehirlenmesinden dolayı 1000 kişinin hastanelik olduğu belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde İranlıların sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin ardından endüstriyel kullanımı olan etanol ve metanolü karıştırdıktan sonra zehirlendiği aktarıldı.