Son dakika… Corona virüsü salgını: Dünya tek tek kapılarını kapatıyor

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor… Binlerce insanın ölümüne sebep olan ve çok sayıda insana bulaşan corona virüsünün yayılmasını engellemek için ülkeler adeta sınırları kapatma yarışı içerisine girdi. 138 bin kişinin mücadele ettiği, ve 5 binden fazla insanın da yaşamını yitirdiği salgın ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor.

KOLOMBİYA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Venezuela ile sınır kapılarını kapadı. Kolombiya lideri Ivan Duque, son 14 gün içerisinde Avrupa ve Asya’da bulunmuş olan turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Son 14 gün içerisinde Avrupa ya da Asya’ya gitmiş olan Kolombiyalıların döndüklerinde kendilerini karantina altına alması istendi.

Kolombiya’nın aldığı bu karar, son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela’nın tepkisini çekti. Son yıllarda 1.7 milyon Venezuela’nın Kolombiya’ya gittiğini hatırlatan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriquez, bu karara tepki gösterdi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda BaşbakanI Jacinda Ardern, pazar gecesinden itibaren, ülkeye giriş yapan kişilerin 14 gün karantina altına alınmasını istedi. Ardern, cruise gemilerinin 30 Haziran’a kadar Yeni Zelanda’ya alınmayacağını da söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN

86 corona virüsü vakasının görüldüğü Suudi Arabistan, pazar gününden itibaren olmak üzere uluslararası uçuşları 2 hafta boyunca iptal etti. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, bu kararı Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdı.

ÇEKYA

Avrupa’nın ortasındaki Çekya’da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı… Çekya hükümeti bugünden itibaren mağaza ve lokantaların kapalı kalacağını duyurdu. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, market, eczane ve benzin istasyonlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada bu yasağın 10 gün süreceği belirtildi.

GUATEMALA

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, pazartesi gününden itibaren seyahat yasağı getirdi. Bu hafta içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve Kuzey Kore’den gelen uçuşları yasaklama kararı alan Guatemala yönetimi bu yasakları genişletme kararı aldı. Kanada ve ABD’den gelecek uçuşları durdurma kararı alan Giammattei, “Bugün ile Pazartesi akşamına kadar bu iki ülkeden gelenler karantinaya alınacak” dedi.

Orta Amerika ülkesinde dün ilk corona virüsü vakası tespit edilmişti. Giammattei, “Madrid’den Kolombiya aktarmalı olarak Guatemala’ya gelen bir hastada corona virüsü tespit edildi” dedi.

ŞİLİ

43 corona virüsü vakasının olduğu Şili’de lideri Sebastian Pinera, 500 kişiden fazla katılımcının yer alacağı etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Çin, İtalya ve İspanya gibi yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı açıklandı.

İNGİLTERE

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İngiliz basını, İngiliz hükümetinin OHAL kanunları kapsamında gelecek haftadan itibaren geniş katılımcılı etkinliklere yasak getireceğini yazdı. Sky News’e konuşan bir yetkili, “Taslak metni hazırladık ve bu sayede hükümetin corona virüsü ile mücadele etmesi için yeterli güce sahip olacağız. Bunlar arasında geniş katılımcılı etkinlikleri yasaklamak da var” dedi.

İRLANDA

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlarına uyarıda bulundu. Daha önce İtalya, Çin, İran ve İspanya’ya gidecek vatandaşlarını uyaran İrlanda hükümeti, “Hızla değişen durum ve AB ülkelerindeki yasaklamaların artmasıyla birlikte, diğer AB ülkelerine gitmeyi düşünen vatandaşların bunu “çok dikkatli” düşünmesi gerek” dedi.

MACARİSTAN

Macaristan BaşbakanI Viktor Orban, Facebook üzerinden yaptığı bir açıklama ile pazartesi gününden itibaren bütün eğitim kurumlarının kapatılacağını ve eğitimin dijital kanallar aracılığıyla devam edeceğini duyurdu.