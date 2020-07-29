Son dakika… Corona virüsü salgını geri döndü: En sıkı önlemler alınıyor, OHAL uzatıldı

Corona virüsü salgınında bir türlü normalleşme başlayamıyor… 2020 yılının başında corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler çok sıkı önlem, tecrit ve karantina uygulamalarıyla salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normalleşme başlamış ve yaşam normale dönmüştü.

Fakat normalleşmeye dönülmesiyle birlikte vaka ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında yeniden bir artış yaşanması yetkilileri daha da sıkı önlemler almaya zorladı. Resmi verilere göre dünya çapında 16.8 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 663 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş kararlar peş peşe gelmeye başladı.

EN SIKI KURALLAR HONG KONG’TA

Hong Kong, salgının ilk dalgasında bile uygulanmayan çok sıkı önlemleri başlattı. Bugün uygulanmaya başlayan yasaklarda insanların restoranlarda yemek yemesi yasaklanırken, en sıcak günlerini yaşayan Hong Kong’ta plaja ve havuza gitmek yasaklandı. İki kişiden fazla insanın bir araya gelmesine de yasak getirildiği açıklandı.

BELÇİKA’DA GENÇLERE UYARI

Avrupa’nın kalbi Belçika’da sosyal mesafe kuralları sıkılaştırıldı. Birçok kentte vaka sayısının artmasıyla birlikte Belçika’da dışarıda 5 kişiden fazlanın bir araya gelmemesine karar verildi. Son bir haftada 1952 yeni vaka görülen Belçika’da ailenin haricinde 5 kişiden fazla insanla buluşanlara ceza verilmesine karar verildi. Daha önce bu kural 15 kişiyle bir araya gelmekti.

Belçika kenti Antwerp’te pazartesi günü geceleri sokağa çıkma yasağı getirirken bar ve lokantaların 23:00’te kapatılmasına karar verildi. Antwerp Belediye Başkanı Cathy Berx, “Gerekli olmadıkça Antwerp’e gelmeyin. Mümkün olduğu kadar evde kalın” derken gençlerin de hem kendilerini hem de büyüklerini tehlikeye atmaması için sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi.

ALMANYA’DAN TURİSTLERE ZORUNLU TEST

Almanya, Avrupa’da vaka sayısındaki artışın ardından “riskli bölgelerden” gelenlere zorunlu corona virüsü testi yapılmasına karar verdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Ülkeye gelen gezginlerin diğerlerine hastalık bulaştırmasını engellemeliyiz” dedi.

İTALYA’DA OHAL UZATILDI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve halen Covid-19’un etkilerini azaltmaya çalışan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülke genelinde uygulanan OHAL’in uzatılmasına karar verdi. Conte, OHAL’in ekim ayına kadar uzatılacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DE SON 24 SAATTE 15 İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 28 Temmuz Salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 645 oldu. Vaka sayısı da 963 artarak 227 bin 982’ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.