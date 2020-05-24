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Son dakika… Corona virüsü salgını: Hindistan’da korkutan sıçrama

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler almasına rağmen son haftalarda bunları gevşetme kararı alan Hindistan'da vaka sayısı hızla artıyor... Yetkililer son 24 saatte 6.767 insanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü salgını: Hindistan’da korkutan sıçrama

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da corona virüsü etkisini göstermeye başlıyor… Çok sıkı önlemler alınmasına rağmen son dönemde bu yasakların gevşetilmesiyle birlikte ülke tarihindeki en büyük günlük vaka sıçrayışı dün yaşandı.

Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 6.767 insanda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer son 24 saat içerisinde 147 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu.

İKİ GÜNDÜR ARTIŞ SÜRÜYOR
Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 131.868’e çıkarken, toplam ölüm sayısı da 3.867’ye çıktı.

Son 2 gündür en yüksek günlük sayıları açıklayan Hindistan’da dün de 6.654 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

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Son güncelleme: 07:48 24.05.2020
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