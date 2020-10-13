Son dakika… Corona virüsü salgını: Rusya’da çifte rekor kırıldı

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Ülkelerin aldığı sıkı önlemlerle yaz aylarında düşen vaka sayıları, son haftalarda yeniden artış göstermeye başladı.

İkinci dalga paniğinin giderek yayılmasıyla, pek çok ülkede katı kurallar da geri dönüyor. Toplam vaka sayısı Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre 37 milyon 811 bin olarak açıklanırken, ‘worldometers' ise 38 milyon sınırının aşıldığını duyurdu.

24 SAATTE 13 BİNİ AŞKIN VAKA



ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya'da rakamlar endişe verici seviyelere yükseldi. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede çifte rekor kırıldı.

Son 24 saatte 13 bin 868 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, bu rakam salgın başından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 23 BİNE DAYANDI



Ülkede diğer bir rekor da can kayıplarında meydana geldi. Yetkililer dünden bu yana 244 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 22 bin 966’ya ulaştı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000'in üzerinde seyrettiği Türkiye'de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye'de 1614 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısının 337 bin 147'ye çıktığı açıklandı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 58 kişinin Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.