Son dakika… Corona virüsü salgını: Rusya’da ölü sayısı rekoru

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Yaz aylarında düşen vaka sayıları, son haftalarda yeniden artış göstermeye başladı.

İkinci dalga paniğinin giderek yayılmasıyla, pek çok ülkede katı kurallar da geri dönüyor. Toplam vaka sayısı ‘worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre 38 milyon 756 bin, can kaybı ise 1 milyon 97 bine ulaştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 23 BİNİ AŞTI



Son 24 saatte 13 bin 754 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, 14 binle rekor kıran vakalar bir nebze olsun düştü. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163’e yükseldi.

Ülkede salgın başından bu yana ölü sayısındaki en yüksek rakam kayıtlara geçti. Yetkililer dünden bu yana 286 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 23 bin 491'e ulaştı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’de 1671 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısının 340 bin 450’ye çıktığı açıklandı. Türkiye’de son 24 saat içerisinde 57 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 9 bin 14'e yükseldi.

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