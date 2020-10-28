Son dakika… Corona virüsü salgınında rekor üstüne rekor

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir pandemi halini alan corona virüsü salgınında ikinci dalga korkusu devam ederken birçok ülke güncel verilerini açıklayarak durumun çok daha vahim olduğunu gözler önüne serdi…

Aralarında Almanya, Polonya, Çekya ve Slovenya’nın da olduğu birçok ülkede günlük corona virüsü vaka sayısı rekor seviyeleri gördü.

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alarak ilk dalgayı bölgedeki diğer ülkelere göre daha az hasarla atlatan Almanya’da günlük vaka sayısı hız kazanmaya başladı… Almanya’da son 24 saat içerisinde 14.964 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken son haftalarda vaka sayısının önlenemez bir yükselişe geçtiği Polonya’da da bir gün içerisinde 18.820 insanın hasta olduğu belirlendi.

Corona virüsü salgınının ilk dalgasını neredeyse hiç etkilenmeden atlatan Çekya’da da haftalardır süren günlük vaka artışı sürüyor… Çekya’da son 24 saat içerisinde 15.663 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Orta Avrupa ülkesi Slovenya’da da benzer bir durum mevcut. Corona virüsü salgınının ilk dalgasından Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenen Slovenya’da son 24 saat içerisinde 2.605 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Ülkede corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yapan yetkili Jelko Kacin, 2605 yeni vaka tespit edildiğini duyurarak ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşıldığını açıkladı. Slovenya’da geçen hafta 1.967 yeni vaka tespit edilmiş ve bu sayı o döneme kadarki en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de de günlük vaka sayısı son 2 ayın en yüksek seviyelerine çıktı… Şincan bölgesinde vaka sayısının arttığına dikkat çeken yetkililer 42 insanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Çin’de en son 10 Ağustos’ta 44 insanda corona virüsü tespit edilmişti.

ÖLÜM SAYISI DA REKOR KIRIYOR

Dünyada corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken sadece günlük vaka sayıları değil, corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da hızla artıyor. Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Rusya’da 346 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken Ukrayna’da da 165 insanın son 24 saat içinde öldüğü kayıtlara geçti.

Öte yandan Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ve Çin’den sonra salgının yayıldığı ilk ülkelerden biri olan İran’da da korkutucu veriler gelmeye devam ediyor… İran’da son 24 saat içerisinde 415 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bu sayının en yüksek ölüm sayısı olduğunu dile getirdi.

Lari, son 24 saat içerisinde ülkede 6.824 insanda corona virüsü tespit edildiğini de dile getirdi. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 33.714’e çıktı.

TOPLAM VAKA 44 MİLYONU GEÇTİ

Resmi verilere göre dünyada 44 milyondan fazla insanda corona virüsü tespit edilirken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1.1 milyonu geçti.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Fransa ve İspanya olarak sıralanıyor.

TÜRKİYE’DE 6 MAYIS’TAN SONRA BİR İLK

Son dönemde corona virüsü vaka sayısının hızla artış gösterdiği Türkiye’de de dün akşam saatlerinde açıklanan vaka sayıları korkuttu… En son 6 Mayıs’ta 2253 günlük vaka tespit edilen Türkiye’de dün 2.209 insanda corona virüsü tespit edildiği kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamada Mayıs ayından beri en yüksek seviyelere ulaşıldığı görülürken, son 24 saat içerisinde corona virüsü salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı da 76 olarak açıklandı. Türkiye’de corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 9.950’ye ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının 81 ile genelge gönderirken, genelgede salgın sürecinde istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilerek, izinlerle ilgili düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.