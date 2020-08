Son dakika… Corona virüsü salgınında son durum: Vaka ve ölüm sayısı artıyor

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü durmak bir yana hızını artırarak yayılmaya devam ediyor…

Corona virüsü salgınının tespit edildiği ilk günlerde sıkı önlemler ve yasaklar getirerek bulaşma hızını yavaşlatan ülkelerde ikinci dalga paniği devam ediyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Türkiye'de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı 1.000'in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1.183 oldu; 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 243.180'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.873'e yükseldi. Dünkü test sayısı 61716, iyileşen sayısı 1.183 oldu.



Öte yandan bugün saat 1700'da Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı dün twitterdan yaptığı açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki (bugün) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Türkiye'de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800'lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran'dan sonra tekrar artış trendine girmişti.

VAKALAR YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde günlük vaka sayısının hızla artması yetkilileri harekete geçirdi. Hollanda’nın önde gelen doktorlarından Jaap van Dissel, Son 1 hafta içerisinde 4.036 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken bu sayının önceki haftaya göre yüzde 55 daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Dissel’in paylaştığı verilere göre günlük ortalama 500’den fazla insanda corona virüsü tespit edilirken ülkede salgının en yüksek görüldüğü dönemde günlük vaka sayısı 1200 seviyelerindeydi.

Corona virüsü salgınında ikinci dalga paniği yaşayan ülkelerden bir diğeri de Fransa… Fransa’da son 1 hafta içerisinde günlük vaka sayısının ortalama 1600 seviyesinde olması sonrasında Fransa’da bazı önlemler alınmaya başlandı.

HER GÜN 25 SALGIN MERKEZİ BULUNUYOR

Salgının yoğun hissedildiği günlerde günlük ortalama vaka sayısının 4.300 olduğu Fransa’nın başbakanı Jean Castex, açık alanda maske takma zorunluluğunu genişletmeyi düşündüklerini söyledi.

Castex, şu an ülke genelindeki 330 bölgede maske takmanın zorunlu hale geldiğini söylerken, “Vaka sayılarının ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının artmasıyla birlikte 5.000 kişiden fazla insanın bir araya geldiği etkinliklere getirilen yasağı 1 Ekim’e kadar uzatmayı düşünüyoruz. Her gün 25 vaka merkezi belirleniyor. Bu çok endişe verici” dedi.

HER 100.000 İNSANDAN 16.9’U HASTA

Vaka sayısının hızla arttığı İrlanda’da da hükümet yeni önlemler almaya başladı… Her 100.000 insanda Covid-19 hasta sayısının 5’ten 16.9’a çıktığı İrlanda’da mezbaha ve et üretim merkezleriyle birlikte göçmen işlemleri bürolarındaki test ve kontrollerin artırılacağı belirtildi.

Resmi verilere göre İrlanda’daki her 100.000 insanda görülen Covid-19 hasta sayısı Birleşik Krallık’ı geçti. Birleşik Krallık’ta her 100.000 insanın 16.5’unda Covid-19 tespit ediliyor.

“YASAKLAR GERİ GELEBİLİR”

Belçika’da da vaka sayısının önceki hafta göre düşüş göstermesine rağmen önlemler artırılıyor. Corona virüsünün ülkedeki merkez üslerinden biri olan Antwerp’te vaka sayısı azalırken, Brüksel’deki vaka sayısının artış göstermesi yetkilileri harekete geçirdi. Brüksel’de maske kullanımı zorunlu hale getirilirken ülkenin önde gelen virologlarından biri açıklamalarda bulundu.

Doktor Marc Van Ranst, De Morgen gazetesine bu haftanın çok kritik olduğunu söyledi. Van Ranst, “Eğer şu anki sıkı kurallar işe yaramazsa her ne kadar bu durum bizi üzse de yeniden karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamalarını getirmek zorunda kalacağız.

ALMANYA AŞIYA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da bugün, Rusya'nın COVID-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını belirterek, aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, “İlk olmak değil etkili, test edilmiş ve dolayısıyla güvenli bir aşıya sahip olmak önemli” dedi. Spahn, “Böyle bir aşıya güvenmek için, bir pandemi sırasında bile, çalışmaları ve testleri doğru bir şekilde yapmak ve özellikle bunları halka açık hale getirmek çok çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer açık olmadığı için bu aşı hakkında çok az şey biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ve tepkilerin ardından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko flaş bir açıklama yaptı. Interfax haber ajansına konuşan Murashko, aşının güvenli olmadığına dair iddiaları eleştirdi.

Murashko, “Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olmadığına yönelik iddialar asılsız ve tamamen rekabet yüzünden ortaya atıldı” dedi.

ABD’DE 46.000 VAKA

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve neredeyse dünya üzerindeki her 4 vakadan birinin görüldüğü ABD’de son 24 saat içerisinde 46.000’den fazla vaka tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede 46.808 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1.074 olarak kayıtlara geçti. Güncel verilere göre ABD’de vaka sayısı 5.141.208 olarak kayıtlara geçerken, hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 164.537’e çıktı.

ALMANYA’DA 1000 VAKA ÇIKTI

Almanya’da günlük corona virüsü vaka sayısı uzun bir sürenin ardından 1000’in üzerine çıktı. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saat içerisinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısının 1226 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önceki gün bu sayının 966 olduğu belirtildi.

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde sıkı önlemler alarak hastalığın yayılmasını yavaşlatan Avustralya’nın belirli bölgelerinde devam eden salgın yetkilileri çaresiz bıraktı.

AVUSTRALYA’DA REKOR ÖLÜM

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı rekor seviyeye çıktı. Resmi verilere göre ülkede 21 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede son 1 gün içerisinde 410 yeni vaka tespit edilirken yaşamını yitirenlerin yaş aralığının 70-100 arasında olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada kayıtlara geçen Covid-19 ölümlerinin 16’sı bakım evlerinde gerçekleşti.

LÜBNAN’DA EVLER YIKILDI ARTIŞ YAŞANDI

Geçen hafta başkent Beyrut’un liman bölgesinde yaşanan korkutucu bir patlama ile tarihinin en zor günlerini yaşayan Lübnan’da Covid-19 sayısında büyük bir artış yaşandı…

4 Ağustos’ta 2.750 tonluk amonyum nitratın patlamasıyla birlikte 171 insan yaşamını yitirmiş ve 6 binden fazla insan yaralanmıştı. Başkenti sarsan patlamada 300.000’den fazla insanın evi de yıkılmıştı.

Dün gece yapılan açıklamada Lübnan genelindeki günlük vaka sayısı 300’ü geçti. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelindeki vaka sayısı 7.121’e çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 87’ye çıktı.

VAKA SAYISI YARIM MİLYONA ULAŞTI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Meksika’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Meksika SağlıK Bakanlığı, ülkede son 24 saat içerisinde 6686 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken 926 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 492.522’ye çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 53.929’a yükseldi.