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Son dakika… Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağını protesto ettiler

Corona virüsünde vaka sayısı 2.4 milyonu geçerken dün Brezilya ve ABD'de sokağa çıkma yasağını protesto edenlerin gösterisi vardı. Brezilya'daki protestoya devlet başkanı Bolsonaro da katılırken, ABD'de gerçekleşen protestolara Trump, "İnsanlar hayatlarını geri istiyorlar. Ben hiçbir mitingimde bu kadar çok bayrak görmedim. Bu insanlar ülkelerini seviyorlar, işe geri dönmek istiyorlar" dedi.

Sozcu.com.tr
07:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağını protesto ettiler

Dünya çapında 2.4 milyondan fazla insanı hasta eden ve resmi verilere göre 165 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü sebebiyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama getirirken, Brezilya ve ABD’de kalabalıklar, sokağa çıkma yasaklarını protesto etti.

Bolsonaro, mitinge katılarak göstericilere destek oldu.

Protestoların en büyüğü Brezilya’da yaşandı… Vaka sayısının 38 bini geçtiği ve 2 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Brezilya’da halk sokağa çıkarak yasakları protesto etti. Latin Amerika’daki en yüksek vaka ve ölüm oranına sahip olan Brezilya’nın farklı kentlerinde çok sayıda insan sokağa çıktı.

Sao Paolo’daki gösteriye katılanlar araçlarıyla konvoy yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da başkent Brasilia’da göstericilere destek verdi. Sağcı lider araç konvoyuna korumalarıyla katılırken çok sayıda Brezilyalı da yasakların sona ermesi için slogan attı.

Öte yandan ABD’de de benzer gösteriler yaşandı… ABD’nin farklı eyaletlerinde binlerce gösterici sokağa çıkma yasaklarını protesto ederek normal yaşama geri dönmek istediklerini duyurdu. Arizona, California, Ohio ve Washington gibi bölgelerde çok sayıda gösterici ellerindeki pankartlarla sokağa çıkarak gösteri düzenledi. Bazı göstericilerin pankartlarında, “Covid-19 korkunuz özgürlüğüme mal olamaz” ve “Bana özgürlüğümü verin” ifadeleri kullanıldı.

Farklı eyaletlerde çok sayıda gösterici sokağa çıkma yasaklarını protesto etti.

Protestoları takip ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump da dün katıldığı basın toplantısında göstericileri desteklediğini duyurdu. Trump, bu insanların sokağa çıkma yasağını protesto etmelerini desteklediğini söyledi.

Protestocuların pankartlarında, “Eğer sen de corona virüsünü şüpheli buluyorsan kornaya bas” gibi ifadeler yer aldı.

“İNSANLAR YAŞAMLARINI GERİ İSTİYOR”
Trump, “Bu insanlar hayatlarını geri istiyor. Onların yaşamları ellerinden alındı. İnsnalar bu süreç içerisinde çok şey öğrendi eskiden yaptığımız şeyleri belki yapamayacağız ama virüs geçince, beysbol maçlarında, futbol maçların, basketbol maçlarında yan yana oturacağız. Yan yana oturmayı umut ediyorum. Ben bu kadar çok ABD bayrağını hiçbir mitingimde görmemiştim. Bu insanlar ülkelerine aşıklar ve çalışmaya geri dönmek istiyorlar” dedi.

ABD Amerika basketbol Brezilya Corona Donald Trump Dünya Futbol Ölüm protesto son dakika
Son güncelleme: 07:49 20.04.2020
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