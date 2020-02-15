Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona virüsü: Son durum ne yazık ki feci!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor... 'Covid-19' adı verilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 1500'ü aşmış durumda.

Sozcu.com.tr
08:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü: Son durum ne yazık ki feci!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamada, 143 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeyle toplam ölü sayısı 1523’e yükseldi. Dördü dışında tüm ölümler Wuhan’ı içinde bulunduran Hubei bölgesinde gerçekleşti. Diğer ölümlü vakalar Çin ana karası dışında Hong Kong ile Japonya ve Filipinler’de görüldü.

Çinli sağlık yetkilileri, virüsle enfekte olan 2 bin 641 yeni hasta bulunduğu belirtirken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı böylece 66 bin 492’ye yükseldi. Dünya genelindeki vaka sayısı ise ‘worldometers’ sitesinin verilerine göre; 67 bin 102. İstatistik tutan ‘worldometers’, aktif 57 bin 284 vaka bulunduğunu bildirirken, bunlardan 11 bin 82’sinin durumunu “ciddi ya da kritik” olarak sınıflandırıyor.

Dünya genelinde virüse karşı tedbirler alınırken, corona ilk kez Afrika kıtasında görüldü. Mısır’da bir kişinin corona virüsüyle enfekte olduğu tespit edildi. Mısır Sağlık Bakanı, hastanın yabancı olduğunu açıklarken, hangi ülkeden olduğuna dair ayrıntı vermedi.

Corona virüsü Türkiye’de henüz görülmedi. Peki corona Türkiye'ye ne kadar uzak? Virüs Türkiye'ye en yakın 1409 kilometre uzaklıkta bulunan Mısır’da tespit edildi.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Çin Dünya Filipinler Japonya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 08:44 15.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more