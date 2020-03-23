Son dakika… Corona virüsü sonrasında gazete almak güvenli mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklama

14 bin 927 kişinin ölümüne 345 binden fazla insanın da hastalanmasına sebep olan corona virüsü salgını hızla yayılırken, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği yayılıyor… Bunlar uluslararası saygınlığı olan resmi kurumlar ve bilim insanları tarafından sıklıkla çürütülürken, özellikle Türkiye’de de son dönemde gündeme gelen, “Gazeteler corona virüsünü taşır mı” iddiası ile ilgili arka arkaya kritik açıklamalar geldi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaparken gazetelerin, “Covid-19 olan bölgelerde basılan gazete ve benzeri paketlere dokunmak güvenli” mesajını verdi. Dünya Sağlık Örgütü, “Farklı ısı ve şartlara maruz kalan ve taşınan paketlerden Covid-19 bulaşma riski çok düşüktür” açıklamasını yaptı.

RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Öte yandan merkezi Atlanta’da bulunan America’s Center for Disease Control (Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi) tarafından yapılan açıklamada da tüketicilerin gazete, mektup ve benzeri paketlere dokunmasında bir sakınca olmadığı vurgulandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada gazetelere dokunmanın corona virüsünü yaymasında çok düşük bir risk olduğu belirtildi.

Bu açıklamaların ardından Avustralya Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan üst düzey isim Brendan Murphy, “Okurlar, olası bir salgın bulaşma riskini ellerini yıkayarak ve el hijyenine dikkat ederek azaltabilir. Ayrıca okurlar, evlerinin dışındaki gazeteleri ellememeli, lokanta, cafe ve kütüphanelerdeki ortak gazeteleri okumaktan çekinmeli” dedi.