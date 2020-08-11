Son dakika… Corona virüsü vaka sayısı 20 milyonu geçti

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un son haftalarında ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor… Dünya çapında 1 milyon vakaya Nisan ayında ulaşılan, 22 Mayıs’ta 5 milyon vakanın kayıtlara geçtiği corona virüsü Haziran ayının son günlerinde ise 10 milyon vakaya ulaşmıştı.

Haziran ayından sadece 7 hafta sonra dünya çapında corona virüsü vaka sayısı tam ikiye katlanarak bugün resmen 20 milyona ulaştı. Corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 733.897 seviyesine çıktı.

Bu karamsar tabloya rağmen Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus pozitif yönde açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, “Çekilen büyük acılara rağmen halen umut var. Salgını tersine çevirmek için asla geç değil” dedi.

DSÖ’nün küresel bir pandemi ilan etmesinden 5 ay sonra hızını yavaşlatmayan Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

ABD: 5,085,821

Brezilya: 3,057,470

Hindistan: 2,215,074

Rusya: 890,799

Güney Afrika: 563,598

Meksika: 480,278

Peru: 478,024

Kolombiya: 387,481

Şili: 375,044

İran: 328,844

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI DÜN DE 1000’İN ÜZERİNDEYDİ

Haziran ayında yasakların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısının yükselişe geçtiği Türkiye’de de 4 Ağustos’tan beri 1000 seviyesinin üzerinde olan günlük vaka sayısı dün de 1000’in üzerindeydi.

Yapılan açıklamada 10 Ağustos’ta Türkiye genelindeki günlük vaka sayısının 1.193 olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, 14 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 241.997’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.858’e yükseldi. Dünkü test sayısı 62,219, iyileşen sayısı 1,193 oldu.

YUNANİSTAN İKİNCİ DALGAYA GİRDİ

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan ünlü bilim insanı Gkikas Magiorkinis, ülke genelinde vaka sayısının artmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak bilinen Magiorkinis, “Yunanistan’ın resmen ikinci dalgaya girdiğini söyleyebiliriz. Şu an savaşı kazandıracak ya da kaybettirecek noktadayız” dedi.

Günlük vaka sayısının pazar günü 203 olarak kayıtlara geçtiği ülkenin durumunu değerlendiren ve bilim kurulunda da olan ve eskiden Oxford Üniversitesi’nde görev alan profesör “Eğer gerekli önlemler alınmazsa günlük vaka sayısı 350’ye çıkabilir” dedi.

TRUMP VATANDAŞLARINI ÜLKEYE ALMAYACAK

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD’de Başkan Donald Trump’ın sıra dışı bir yöntem izlemek üzere olduğu öne sürüldü… Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, bir taslak hazırlandığını ve onaylanması durumunda tatile giden bazı vatandaşlarının ülkeye alınmayacağını söyledi.

Henüz onaylanmayan ve değişme ihtimali olan yasa tasarısına göre, Trump yönetimi risk bölgesinden gelen ABD vatandaşlarını ve oturma izni olanları sınırdan içeri almayacak. Trump yönetiminin böylelikle ülke dışından gelebilecek hasta insanların Covid-19’u bulaştırma riskini minimuma indirmeyi amaçladığı belirtildi.

AVRUPA’DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Corona virüsü salgınının Çin ve Asya’dan sonraki durağı olan Avrupa’da normalleşme sancılı bir şekilde devam ediyor… Dolaşımın ve turizmin serbest olduğu Avrupa’da sınır yasaklarının ülkeler arasında koordinasyon olmadan yapılmasından endişe eden Avrupa Komisyonu, “Avrupa Birliği’nin Covid-19 vakalarının artmasına karşı hazır olması gerekiyor. Fakat aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki sınır kontrolü ve güvenliğinin de koordineli bir şekilde alınması gerek, aksi takdirde ikinci dalgayla karşı karşıya kalınabilir” açıklamasını yaptı.

AVRUPA’DA SON DURUM

İtalya´da toplam vaka sayısı 250.825 olarak belirtilirken; yaşamını yitirenlerin sayısı ise 35.209 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 218.500 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9.265 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

9.879 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 74.620 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere´de ise toplam vaka sayısı 311.641 olarak kayıtlara geçerken, can kaybının 46.526ya yükseldiği açıklandı.