Son dakika… Corona virüsü vaka sayısı 3 milyonu geçti

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde yaşamı adeta durma noktasına getirirken bugün yapılan açıklamalar ve kamuoyu ile paylaşılan güncel veriler ile birlikte doğrulanmış vaka sayısı 3 milyonu geçti.

Dünyanın farklı kurum ve kuruluşlarından alınan verileri kullanan Worldometers isimli internet sitesi corona virüsü vaka sayısının 3 milyonu geçtiğini duyurdu. Bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren Almanya, İspanya ve İran’daki hasta sayılarının artarak güncellenmesiyle birlikte corona virüsü vaka sayısı 3 milyonu geçti. Bu haberin yazıldığı sırada vaka sayısı 3 milyon 17 bin seviyesindeydi.

Resmi verilere göre 210 ülkede görülen corona virüsünden ölenlerin sayısı da 207 bini geçti.

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