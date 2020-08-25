Son dakika… Corona virüsü vakaları artmaya başlayınca okullar ile ilgili flaş karar

Corona virüsüyle mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Güney Kore’de günlük vaka ve ölüm sayısı son haftalarda hızla artarken flaş bir hamle geldi…

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde 280 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, bir kişinin de yaşamını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle ülke genelindeki vaka sayısı 17.945’e çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 310’a çıktı.

Cumartesi günü, Mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısı olan 397’yi gören Güney Kore’de vakaların özellikle başkent Seul etrafında tespit edildiği belirtildi.

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Fakat sağlık bakanlığı vaka sayısının artmasıyla birlikte Seul, Incheon şehirlerinde ve Geonggi bölgesinde yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verdi. 11 Eylül’e kadar lise son sınıf öğrencileri haricindeki bütün eğitimlerin internet ortamından yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Mart ayından beri eğitimin sık sık ertelendiği ülkede vaka sayısının düşmesiyle birlikte 20 Mayıs-1 Haziran arasında okullar kademeli olarak tekrar açılmıştı. Ülkede son 2 haftada vakaların artmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenlerin de hastalığa yakalandığı duyuruldu.

Sağkık Bakanı Yoo Eun-hae, “Son iki hafta içerisinde Seul bölgesinde en az 150 öğrencide ve 43 okul çalışanında corona virüsü tespit edildi” dedi.