Son dakika… Corona virüsünde dehşet oran: Türkiye’nin 10 katından da fazla

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra uzun süre ABD Başkanı Donald Trump’ın ciddiye almadığı corona virüsü salgını ABD’yi yerle bir etmiş vaziyette… Vaka sayısının 4 milyonu geçtiği ve neredeyse dünya üzerindeki her 3 vakadan 1’inin görüldüğü ABD’de salgın California başta olmak üzere katlanarak devam ediyor.

Önceki gün New York eyaletini geride bırakarak ABD’de en çok vakanın görüldüğü eyalet olan California’da son 24 saat içerisinde 12.807 insanda Covid-19 tespit edildi. 40 milyon nüfusa sahip olan California’nın Valisi Gavin Newsom’ın açıkladığı güncel verilere göre salgının başladığı günden beri eyaletteki toplam vaka sayısı 413.576’ya çıktı.

TÜRKİYE’DE 902 YENİ VAKA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü verilerini açıkladı… Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 19 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirirken, 902 insanda da corona virüsü tespit edildiği belirtildi.



Yapılan açıklamanın ardından Türkiye’de can kaybı 5.545’e çıkarken, Türkiye genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı da 222.402’ye çıktı.



Resmi verileri kamuoyu ile paylaşan Bakan Koca, “Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

JAPONYA’DA DA REKOR KIRILDI

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde sıkı önlem almasına rağmen yasakların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısının adeta hortladığı Japonya’da da dün acı bir rekor kırıldı… Japonya Sağlık Bakanlığı, tek bir günde 796 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu sayının corona virüsünün başladığı günlerden beri en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Sadece Japonya’nın başkenti Tokyo’da 238 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken Japonya genelinde 27.741 vaka olduğu açıklandı. Öte yandan son 24 saat içerisinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, toplamda 1003 insanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ARJANTİN’DE İKİNCİ GÜNDE DE…

Corona virüsü salgınının patladığı bölgelerden olan Güney Amerika’da vaka sayısı artmaya devam ediyor… Dün tarihinin en yüksek vaka sayısını açıklayan Arjantin’den bugün de kötü haber geldi… Arjantin’de 5782 insanda corona virüsü tespit edildi. Önceki gün 5344 insanda corona virüsü tespit edilen Arjantin’de toplam vaka sayısı 141.900’e çıktı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 98 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 2588’ye çıktı.

MEKSİKA YİNE 5 BİNİN ÜZERİNDE

Dünya çapında en çok vakanın görüldüğü 7 ülkeden biri olan Meksika’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 6019 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 362.274’e çıktı.

Son 8 gün içerisinde her gün 5 bin günlük vaka açıklayan Meksika’da son 24 saat içerisinde 790 insanın öldüğü de belirtildi. Son 24 saatte corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerle birlikte ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 45.586’ya çıktı. Resmi verilere göre Meksika, dünya çapında corona virüsüne bağlı ölümlerin en çok kayda geçtiği ülke oldu.