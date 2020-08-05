Son dakika… Corona virüsünde dehşete düşüren oran: Her 15 saniyede bir insan ölüyor

2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi yaşanırken, psikolojik bir sınır olan 700 bin ölüm de bugün geçildi… Özellikle ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısındaki ciddi artış ile birlikte dünya çapında salgından yaşamını yitirenlerin sayısı 704 bini geçti.

Özellikle son iki hafta içerisinde dünya çapında yaklaşık 5.900 insanın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Reuters, “Dünya genelinde bu sayı her saatte 247 insanın öldüğü anlamına geliyor. Böylelikle her 15 saniyede bir insan yaşamını yitirdi” yorumunu yaptı.

Corona virüsü salgınında 155 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ABD’de Başkan Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, “Elimizden geldiği kadar corona virüsü salgınını kontrol altına alabildik. İnsanlar ölüyor bu bir gerçek. Fakat bu hiçbir şey yapmıyoruz demek değil. Bu korkunç bir salgın” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE TEKRAR 1000’İ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466'ya ulaştı.

Son dönemde 800-900 bandında gezen günlük vaka sayısı 4 Ağustos’ta 1000 seviyesinin üzerine çıktı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 1083 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 234 bin 934'e çıktı.

Öte yandan Türkiye’de son 24 saat içerisinde 18 insanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5.765'e yükseldi. Son 24 saatte 994 hastanın toplamda ise 218 bin 491 kişinin iyileştiği duyuruldu. Hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,5 ağır hasta sayısı da 583 oldu.

HİNDİSTAN’DA ÖLÜM ORANINDA SIÇRAMA

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da corona virüsü salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte ciddi bir artış gösterdi. Resmi verilere göre ülkede 857 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

YASAKLAR KALKTI VAKA ARTTI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 39.795’e çıktı.

Ukrayna’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaştı… Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov, son 24 saat içerisinde 1271 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Özellikle normalleşme sürecinde toplu ulaşımın, restoran ve mağazalarla birlikte ibadethanelerin tekrar açılmasıyla birlikte son iki ayda vaka sayısının arttığı ülkede 1271 günlük vaka bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov, insanların mevcut yasaklara ve kısıtlamalara uymaya devam etmelerini istedi. Stepanov, “Corona virüsüyle mücadele Ukraynalılar olmadan mümkün olmazç Kurallar çok basit, maske takın, antiseptik kullanın ve 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edin. Bu basit kurallara uyarsanız hastalık riskini azaltırsınız” dedi.

Ukrayna’da toplam vaka 75.490’a çıkarken, 1.788 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Corona virüsü salgınını kontrol altına aldıktan sonra yasakları gevşeten Avustralya’da kabus sürüyor… Son haftalarda başta Melbourne’ün de içinde olduğu Victoria eyaletinde vaka sayısının hızla arttığı Avustralya’da dün de rekor seviyede ölüm kayıtlara geçti.

Avustralya’da bugün 15 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Kayıtlara geçen ölüm sayısının ülke tarihindeki en yüksek sayı olduğu belirtildi. Güncel veriler ile birlikte ülkede corona virüsü vaka sayısı 247’ye çıktı.

40 YIL SONRA ABD’DEN BİR İLK

Corona virüsü salgınıyla birlikte tansiyonun yükseldiği ABD-Çin hattında sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan’a gitme kararı aldı.

Wall Street Journal’ın haberinde Azar’ın önümüzdeki günlerde Tayvan’a gideceği öne sürüldü. Bu iddiadan kısa bir süre sonra Azar, kişisel Twitter hesabından bu ziyareti doğruladı. Azar, “Baskıcı rejim sistemlerinin aksine ABD ve Tayvan’ın ekonomisi bilim ve tıp alanında küresel ilerleme sağlamaya yeterli güce sahip. Covid-19 salgını ABD-Tayvan iş birliğinin küresel zorlukları aşmakta dünyaya iyi sonuçları olacağını gösteriyor” dedi.

Azar, “Tayvan, küresel salgın zamanında da öncesinde de şeffaflık ve ortaklık konusunda bir model konumunda. Bu ziyaret Tayvan ile ekonomik ve kamu sağlığı alanlarında iş birliğimizi güçlendirecektir” ifadesini kullandı.