Son dakika… Corona virüsünde dönüm noktası: Maalesef korkulan oldu!

John Hopkins Üniversitesi’nin istatistiklerine göre; dünya çapındaki enfeksiyon sayısı 86 bini aşmış durumda. Bu rakam Çin’de bu sabah itibarıyla 81 bin civarında görülüyor.

Çin dışındaki ölümler 3 bin 241, Çin’deki ölümlü vakalar ise 3 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Virüsün merkez üssü olan Çin dışında coronadan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla İtalya, İran, İspanya, Fransa ve Güney Kore oldu.

İtalya’da ölü sayısı dün 368 artarak 1807’e yükseldi. İran’da corona virüsünden öldüğü tespit edilen 724 kişi bulunuyor. Bu rakam İspanya’da 292, Fransa’da 127, Güney Kore’de ise 75.