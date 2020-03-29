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Son dakika… Corona virüsünde en ölümcül gün

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dün 838 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkede toplam ölü sayısı 6528'e çıkarken bu oran ülke tarihinde en çok ölümün yaşandığı gün oldu.

Sozcu.com.tr
13:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde en ölümcül gün

Dünya çapında 31 binden fazla ölümüne sebep olan corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında İspanya geliyor… İtalya’nın ardından hem vaka hem de ölüm sayısında ikinci sırada yer alan İspanya’da son 24 saatlik veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada dün ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 838 artarak 6528’e çıktı. Bu oran corona virüsüne bağlı ölümler olarak ülke tarihinin en kötü günü olarak geçti. Yapılan açıklamada ülkedeki corona virüsü vakasayısının da 72.248’den 78.797’ye çıktığı açıklandı.

Dün gece Başbakan Pedro Sanchez televizyon karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yapmış ve zorunlu olmayan çalışanların 2 hafta boyunca evde kalması çağrısında bulunmuştu. Sanchez, 30 Mart ile 9 Nisan arasında çalışmayacak işçilerin maaşlarını alacağı ama çalışmadığı günler için çalışma saatlerini daha sonra dolduracağını söylemişti.

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Ülke genelinde ölümlerin çoğu başkent Madrid ve çevresinde olurken, ülke genelinde okul, bar, lokanta ve mağazalar 14 Mart’a kadar kapalı tutuluyor.

Detaylar geliyor…

Avrupa Corona İspanya son dakika
Son güncelleme: 13:14 29.03.2020
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