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Son dakika… Corona virüsünde felaket gün: Sadece orası Türkiye’nin 15 katı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de pandemiden en çok etkilenen eyaletlerden birisi olan Florida'da rekor vaka tespit edildi... Son 24 saatte sadece Florida eyaletinde 15.299 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Türkiye genelinde dün yapılan açıklamada yeni vaka sayısı 1012 olarak açıklanmıştı.

Sozcu.com.tr
07:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde felaket gün: Sadece orası Türkiye’nin 15 katı

Dünya çapında 13 milyondan fazla vakanın olduğu corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’den korkutucu rakamlar gelmeye devam ediyor…

ABD’de resmi verilere göre 3.4 milyondan fazla Covid-19 vakası bulunurken, corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 137 bin seviyesini geçti.

Fakat corona virüsü salgınının merkez üssünün detaylarına bakıldığı zaman uluslararası kamuoyunun karşısına çok daha korkutucu bir sonuç çıkıyor… ABD’de salgının merkezi haline gelen Florida’da dün 15 binden fazla corona virüsü vakası tespit edildi. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken Sağlık Bakanlığı, “15.299 insanda corona virüsü tespit edildi. Toplam vaka 269.811’e çıktı ve 45 insan yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı.

CALIFORNIA VE NEW YORK’U GERİDE BIRAKTI
Geçen hafta içerisinde California’daki günlük vaka sayısı 11.694 olarak açıklanmış ve bu sayı en acı rekor olarak kayıtlara geçmişti. California’daki bu artıştan önce 15 Nisan’da New York’ta 11.571 yeni vaka tespit edilmişti.

Florida’da son 1 hafta içerisinde ortalama olarak günde 73 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken 3 hafta önce bu sayının yaklaşık günlük ortalama 30 seviyesindeydi.

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ABD Corona son dakika Türkiye
Son güncelleme: 07:45 13.07.2020
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