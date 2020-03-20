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Son dakika… Corona virüsünde hemşirenin feryadı ülkeyi ayağa kaldırdı

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor... Ölüm sayısı 10 bini geçerken aktif vaka sayısı da 246 bin seviyesinde. 144 kişinin öldüğü İngiltere'de bir acil servis hemşiresinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 48 saat boyunca aralıksız çalışıp vardiyasını bitiren kadın, "Stokçuluk yapıp temel gıda malzemesi satın alanlar yüzünden şu an gıda malzemesi alamıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
12:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde hemşirenin feryadı ülkeyi ayağa kaldırdı

İngiltere’de yaşayan bir acil servisi hemşiresi sosyal medyada yaptığı paylaşım ile ülke gündemine bomba gibi düştü… Corona virüsü salgını dolayısıyla 48 saat boyunca aralıksız çalıştıktan sonra vardiyasını bitiren Dawn isimli hemşire kişisel Twitter hesabından bir çağrıda ve sitemde bulundu.

Dawn her gün çok sayıda insanın süpermarketlere akın ederek adeta rafları talan etmesini eleştirdi.

51 yaşındaki hemşire Dawn Bilbrough, York’ta yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Gözyaşları içinde video çeken Dawn, “İnsanlar temel gıda malzemelerini adeta talan etti. Bu uygulamanın sona ermesi gerekiyor çünkü benim gibi insanlar yoğun çalışma süreleri sonrasında yiyecek bir şey bulmuyor. Biz sizin iyiliğiniz için yoğun olarak çalışıyoruz” dedi.

Dawn’ın otomobili içindeki konuşması sosyal medya ve ulusal basının gündemine oturdu.

Corona virüsünün hızla yayıldığı İngiltere’de her gün erken saatlerde süpermarketler önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Dawn’ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu… Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “stokçuluk” yapanları topa tuttu. Kullanıcılar, hemşire Dawn’ı desteklerken, çok sayıda yardım mesajı geldi.

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Son güncelleme: 12:58 20.03.2020
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