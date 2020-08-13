Son dakika… Corona virüsünde ikinci dalga paniği: Avrupa’da rekor üstüne rekor

Corona virüsü salgınında küresel ölçekte vaka sayısı 21 milyona dayanırken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 747 bini geçmiş durumda…

4 Ağustos’tan beri vaka sayısının tekrar 1000 seviyesinin üzerinde olduğu Türkiye’de güncel veriler dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşılırken, Avrupa’dan da korkutucu açıklamalar arka arkaya geldi.

TÜRKİYE’DE 30 HAZİRAN’DAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

4 Ağustos’tan beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de de güncel veriler dün kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada 12 Ağustos’ta Türkiye’de 1212 insanda corona virüsü tespit edildi. Türkiye’de 12 Ağustos günü içerisinde 18 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Verilere göre Türkiye, 30 Haziran’dan beri en yüksek günlük vaka sayısına çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 30 Haziran’da Türkiye’de 1302 corona virüsü vakası tespit edilmiş, 1 Temmuz’da ise bu sayı 1198’e inmişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 244.392’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 5.891’e yükseldi. Dünkü test sayısı 67,237, iyileşen sayısı 934 oldu

Türkiye’de Mart ortalarına doğru ilk vaka tespitinin yapıldığı corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 21 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Vakaların artışı okulların açılışı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararını da etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün akşam yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade etti.

Selçuk, “Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz” dedi.

Selçuk sözlerini, “Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler” diye sürdürdü.

SON 3 AYIN ZİRVESİNDE

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alarak corona virüsü salgınından Avrupa’daki diğer ülkelere göre daha az etkilenen Almanya’da son 3 ayın en yüksek günlük vaka artışı yaşandı… Almanya’da son 24 saat içerisinde 1200’den fazla insanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bu artışın arkasındaki sebeplerden birinin tatilden dönen Almanlar olduğu kaydedildi.

Bugün bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Spahn, “Corona virüsü bulaşan insanların ortalama yaşı giderek düşüyor. Yeni enfeksiyonlarda çok sayıda genç insan görmeye başladık” ifadesini kullandı.

FRANSA’DA MAYIS’TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan Fransa’da da son 24 saat içerisinde rekor seviyede artış yaşandı… Fransa’da bir gün içerisinde 2.524 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Bu sayı Mayıs ayında yasakların kaldırıldığı ülkede o dönemden beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yaşanan artış ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısının 206.696 olduğunu açıkladı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İspanya’da da günlük vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor… İspanya’da önceki gün açıklanan 1418 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Batı Avrupa’da en çok vakanın görüldüğü ülke olan İspanya’da resmi verilere göre 326 binden fazla insanda Covid-19 tespit edildi. İspanya, toplam vaka sayısında 10’uncu sırada.

YUNANİSTAN’DA EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞILDI

Corona virüsü salgınından beri en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği Yunanistan’da panik sürüyor… Yaz mevsiminin başlaması ve turizmin canlanmasıyla birlikte ülkede dün 262 yeni vaka açıklandı.

Pandeminin başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçen bu veri ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 6177’ye çıktı.

Vaka sayısının artmasıyla birlikte ülkenin bazı turistik bölgelerinde yasak ve kısıtlamalar getirildi.

UKRAYNA’DA AYLAR SONRA…

Ukrayna’da da bugün yapılan açıklamada ülke genelindeki günlük vaka sayısının 1592 arttığı duyuruldu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada bu artışın son 2 ayın en yüksek seviyesi olduğu belirtildi.

Ukrayna’da yaklaşık iki ay önce corona virüsü yasakları ve önlemleri gevşetilmişti.