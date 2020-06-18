Son dakika… Corona virüsünde ilk dalga açıklaması: Durum çok vahim

Dünya çapında 8.4 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 451 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor… Corona virüsü salgınının etkisini yitirdiğini düşünen Avrupa, normalleşme sürecine girerken ABD ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden korkutan veriler gelmeye devam ediyor.

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre son 24 saat içerisinde 25.583 insanda corona virüsü tespit edildi. Yetkililer corona virüsüne bağlı ölümlerin de 755 arttığını duyurdu.

Güncel verilere göre ülkede 2.163.290 insanda corona virüsü tespit edilirken 117.717 insanın da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

FAUCI: BEN ŞAHSEN KATILMAM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da kurduğu “Corona virüsüyle mücadele timi”nde yer alan ve Amerikan halkının en güvendiği bilim insanlarından biri olan Dr. Anthony Fauci flaş bir açıklama yaptı.

Fauci, “Şu an halen birinci dalgayı yaşıyoruz” ifadesini kullandı. Özellikle ABD’nin Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon ve Teksas eyalerinde vaka sayısının artış göstermesinden endişe ettiğini söyleyen Fauci, bu cumartesi günü Oklahoma’da gerçekleşecek Trump’ın aylar sonraki ilk mitingine “Şahsen katılmayacağını” da dile getirdi.

Son günlerde bu eyaletlerde rekor seviyede artış olduğu açıklanırken, Nevada’daki günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye çıktığı da vurgulandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü olarak görev yapan Fauci, “New York ve diğer eyaletlerde düşüş yaşanırken, diğerlerinde artış yaşanıyor. Bu durumdan endişeliyiz” dedi.